Житель Липецка ворвался с оружием в банк из-за списанных с его счета алиментов

ТАСС, 10 июня. Полицейские в Липецке задержали местного жителя, угрожавшего сотруднику банка из-за списания с его счета долга по алиментам за два месяца. Усмирить мужчину помогла его мать, рассказала ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы регионального управления МВД Наталья Маслакова.

По ее словам, 42-летний мужчина около 19:00 мск зашел в отделение банка на улице Шерстобитова и "направил на работника банка предмет, похожий на пистолет".

"Он попросил всех посетителей выйти и стал высказывать определенные угрозы. По видеозаписи сейчас изучают, какие требования он выдвигал", - сказала Маслакова. Как отметила собеседница агентства, мужчина, возмущенный списанием с его счета, "пояснил, что своими действиями в банке он решил привлечь внимание к проблеме".

В итоге участковый определил место жительства мужчины и пригласил в банк его мать. "Маму пригласили, чтобы усмирить мужчину, что и было сделано", - добавила руководитель пресс-службы.

Сейчас мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, заключила Маслакова.