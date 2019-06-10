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Дело против журналиста Ивана Голунова

Адвокат Ивана Голунова: на изъятых в квартире журналиста предметах не нашли его отпечатков

Сергей Бадамшин ранее заявил, что уголовное дело подзащитного истребовано у полиции для проверки
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, на изъятых во время обыска в его квартире предметах, заявил в понедельник ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

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"Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев", - сказал он.

Ранее адвокат заявил, что уголовное дело Голунова истребовано у полиции для проверки.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 г кокаина в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил журналиста Голунова под домашний арест.

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