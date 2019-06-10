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Небольшой самолет упал в Калифорнии

Число пассажиров, находившихся на борту, не уточняется

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Небольшой самолет упал в понедельник днем в аэропорту города Рамона (штат Калифорния). Об этом сообщила пожарная охрана округа Сан-Диего в Twitter.

"Спасательные службы прибыли к месту падения самолета, который рухнул на летное поле неподалеку от диспетчерской вышки, - говорится в сообщении. - Все находившиеся на борту самолета покинули его. Пожар при аварии не возник". Число пассажиров, находившихся на борту потерпевшего аварию самолета, не уточняется.

Аэропорт в Рамоне используется службой охраны лесов и частными бортами.

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