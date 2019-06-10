Зеленский поручил главе правительства выяснить обстоятельства пожара в одесской больнице

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Количество погибших в результате пожара в Одесской областной психиатрической больнице возросло до шести человек. Такие данные во вторник привел президент Украины Владимир Зеленский.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию для расследования", - написал он на странице в Twitter.

Зеленский также пообещал выяснить причины трагедии и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что возгорание в лечебном учреждении произошло в понедельник вечером. Площадь пожара составила 500 кв. м. На месте происшествия были обнаружены тела четырех погибших, еще шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

По информации местного издания "Думская", всего в больнице на момент возгорания могли находиться 57 человек.