Неизвестный напал на полицейских в Сиднее

СИДНЕЙ, 11 июня. /ТАСС/. Офицер полиции был доставлен в больницу с ножевым ранением после нападения на полицейский наряд в одном из юго-западных районов Сиднея. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте правоохранителей.

"Полицейский наряд прибыл в один из домов района Ливерпуль для проведения следственных действий в рамках проводимого расследования около 07:00 (00:00 мск). Один из двоих мужчин, находившихся в доме, вступил с полицейскими в словесную перепалку, а затем напал на одного из них с ножом. Пострадавший - 24-летний констебль - доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - указано в сообщении полиции.

Оба мужчины, находившиеся в доме, где произошел инцидент, арестованы и доставлены в полицейский участок Ливерпуля.