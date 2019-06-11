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Неизвестный напал на полицейских в Сиднее

Один из сотрудников полиции доставлен в больницу в тяжелом состоянии

СИДНЕЙ, 11 июня. /ТАСС/. Офицер полиции был доставлен в больницу с ножевым ранением после нападения на полицейский наряд в одном из юго-западных районов Сиднея. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте правоохранителей.

"Полицейский наряд прибыл в один из домов района Ливерпуль для проведения следственных действий в рамках проводимого расследования около 07:00 (00:00 мск). Один из двоих мужчин, находившихся в доме, вступил с полицейскими в словесную перепалку, а затем напал на одного из них с ножом. Пострадавший - 24-летний констебль - доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - указано в сообщении полиции.

Оба мужчины, находившиеся в доме, где произошел инцидент, арестованы и доставлены в полицейский участок Ливерпуля.

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