Альпинисты начали подъем к месту гибели международной группы на горе Нандадеви

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня. /ТАСС/. Группа индийских альпинистов начала подъем к месту обнаружения тел международной команды спортсменов, погибших при восхождении на гору Нандадеви в Гималаях. Об этом сообщил журналистам представитель Индийской федерации альпинизма (Indian Mountaineering Federation, IMF) Маниндер Кохли.

"Цель состоит в том, чтобы определить местоположение тел и узнать, есть ли возможность спустить их. Команда сначала определит, можно ли переместить тела на плоскую поверхность, где могут сесть вертолеты", - цитирует во вторник Кохли телеканал NDTV.

Он отметил, что поисковая команда начала подъем в понедельник. Он займет несколько дней. Если операция по спуску тел погибших будет признана опасной для участников экспедиции, можно будет рассмотреть вопрос о похоронах погибших в горах.

Пропавшая международная группа альпинистов состояла из четырех граждан Великобритании, двух граждан США, а также граждан Австралии и Индии. Спортсмены вышли из базового лагеря на подъем 13 мая. По одним данным, они планировали взойти на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря), по другим - на одну из соседних безымянных вершин (6477 м) и 31 мая вернуться в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, и никакой связи установить с ней не удалось.

Поисковые вертолеты заметили 3 июня с воздуха в снегу на склоне горы пять тел, которые, как полагают, принадлежат пропавшим спортсменам. Судьба еще троих неизвестна. Власти считают, что они тоже погибли и, возможно, их тела находятся рядом с другими.

Ранее три попытки добраться на вертолетах до места обнаружения тел погибших оказались неудачными - помешали шквалистый ветер, угроза схода лавин и сложный ландшафт местности. Поэтому было решено начать наземную операцию.