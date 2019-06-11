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В Астрахани ликвидировали пожар в рыбном цехе

Пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Пожар в рыбном цехе и хозпостройках в Астрахани ликвидирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.

"В 05:10 мск пожар ликвидирован на площади 600 кв. м, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В главке уточнили, что в ходе пожара, который вспыхнул в Трусовском районе Астрахани в понедельник в 19:55 мск, произошло частичное обрушение кровли и деревянных построек. В тушении возгорания был задействован пожарный катер. В 21:24 мск пожар был локализован.

Причины возгорания устанавливаются.

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