В результате ДТП в Подмосковье погиб мотоблогер по прозвищу Болт

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мотоблогер Артем Болдырев, известный под прозвищем Болт, погиб вечером 10 июня в результате ДТП на трассе М4 в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил представитель байкерского объединения "МотоМосква".

"Автоавария произошла накануне вечером на 69-м км трассы М4 "Дон". Болдырев столкнулся с машиной, которая ехала в попутном направлении. От удара мотоцикл байкера получил серьезные повреждения, а сам он погиб на месте происшествия", - сказали в "МотоМоскве".

Информацию об аварии с участием байкера ТАСС подтвердили и в пресс-службе ГИБДД по Московской области, но не раскрыли личные данные участников инцидента. "ДТП произошло на 69 км трассы М4 в Домодедове. Мотоцикл BMW столкнулся с двигавшимся впереди легковым автомобилем Fiat. В результате ДТП мужчина 1985 года рождения, управлявший мототранспортным средством, от полученных телесных повреждений скончался", - сказали в полиции.

Уроженец Уфы Болдырев недавно переехал в Москву и создал канал Moto Nexus на YouTube, у которого сейчас более 280 тыс. подписчиков.