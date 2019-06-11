{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В морском порту Махачкалы загорелся танкер

В результате инцидента пострадали два человека
Описание
© ГУ МЧС России по Республике Дагестан

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Взрыв и пожар произошли на танкере в морском порту Махачкалы, два человека ранены, судьба еще троих неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

ЧП произошло у причала номер четыре. "Всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - сообщили в Росморречфлоте.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое. 

"Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием", - сказал собеседник.

В новость были внесены изменения (8:25 мск) - добавлены данные СК РФ. 

В Подмосковье горит пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м
Данные о пострадавших пока не поступали
Читать полностью