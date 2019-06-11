В морском порту Махачкалы загорелся танкер

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Взрыв и пожар произошли на танкере в морском порту Махачкалы, два человека ранены, судьба еще троих неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

ЧП произошло у причала номер четыре. "Всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - сообщили в Росморречфлоте.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое.

"Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием", - сказал собеседник.

В новость были внесены изменения (8:25 мск) - добавлены данные СК РФ.