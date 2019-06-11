Ространснадзор проведет расследование ЧП на танкере в Махачкале

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ространснадзор проведет расследование ЧП на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, где во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Ространснадзора.

"Да, будем проводить расследование. Изучаем обстоятельства случившегося. Собираем информацию",- сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения. Госпитализированы три человека, идут поиски двух человек. По данным источника, погибли два человека.