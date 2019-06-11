Шестилетняя девочка пропала в Забайкалье

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Шестилетний ребенок пропал в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

"10 июня 2019 года, около 23 часов, в правоохранительные органы поступило заявление о шестилетней девочке, пропавшей в селе Игдоча. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщило ведомство.

По данным следствия, пропавшую девочку накануне видели на берегу местной реки Газимур, поэтому следователи в качестве одной из версий рассматривают гибель девочки в результате несчастного случая.

Ребенка ищут полицейские, сотрудники МЧС, местной администрации, подключены добровольцы. "В поисковых мероприятиях применяется квадрокоптер", - отметили в ведомстве.

Из Читы в Газимуро-Заводский район направлены следователи-криминалисты, которые на месте оказывают помощь коллегам.