В жилой пятиэтажке в Сочи произошел хлопок газа

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Хлопок бытового газа произошел в жилой пятиэтажке в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 08:50 мск от оперативного дежурного города Сочи поступила информация о том, что по ул. Садовая Адлерского района Сочи в пятиэтажном жилом доме на первом этаже произошел, предварительно, хлопок бытового газа без последующего возгорания", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что нарушено остекление в квартире на первом этаже. Обрушений нет. Погибших и пострадавших нет.

"Эвакуированы 30 человек", - отметили в МЧС

В пресс-службе администрации города в свою очередь рассказали, что сейчас специалисты обследуют дом на предмет возможного обрушения.

"Людей пока вывели на улицу и проверяют строение на предмет возможного обрушения. Хлопок газа к возникновению пожара не привел", - сказали в пресс-службе