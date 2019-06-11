{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв на танкере в Махачкале

СК возбудил уголовное дело после гибели людей в результате ЧП на танкере в Махачкале

В результате инцидента погибли три человека
Описание
© ГУ МЧС по Республике Дагестан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели людей при пожаре на российском танкере в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, жертвами инцидента стали три человека. Еще трое находятся в больнице. 

Теги
РоссияДагестанВзрыв на танкере в Махачкале
Взрыв на танкере в Махачкале
"Транснефть" приостановила перевалку нефти в порту Махачкалы из-за ЧП на танкере
Читать полностью