СК возбудил уголовное дело после гибели людей в результате ЧП на танкере в Махачкале

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели людей при пожаре на российском танкере в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, жертвами инцидента стали три человека. Еще трое находятся в больнице.