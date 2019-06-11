"Транснефть" приостановила перевалку нефти в порту Махачкалы из-за ЧП на танкере

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Возгорание на танкере в порту Махачкалы вызвало перекрытие акватории порта и временную остановку перевалки нефти, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Махачкале в 4 утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (6 тыс. тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", - сказал он.

По словам Демина, в целом в портах страны погода рабочая.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В настоящий момент есть сильное задымление машинного отделения. Три человека погибли, еще трое госпитализированы. Как уточнили в Росморречфлоте, российский танкер "В. Ф. Танкер-16" принадлежит компании "Волжское пароходство".

Демин также проинформировал, что в Приморске "опаздывавший танкер под партию дизеля (30 тыс. тонн, позиция на 10-11 июня) Seawaymax успевает подойти сегодня во второй половине дня". Других опаздывающих танкеров нет, добавил он. Демин также отметил, что Марийский НПЗ в понедельник, после оформления маршрутных поручений, начал прием нефти.