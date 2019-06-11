Защита Ивана Голунова обжаловала решение о домашнем аресте журналиста

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Защита журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

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"Мы обжаловали решение суда", - сказал он.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест.

Журналиста задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист.