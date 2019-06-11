В Киеве поступило сообщение о минировании Конституционного суда Украины

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании Конституционного суда Украины, который во вторник рассматривает законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов, поступило в столичную полицию.

"Поступило сообщение о минировании. Сейчас взрывотехнические службы проверять здание", - сообщило агентство УНН со ссылкой на сотрудников Управления госохраны, которые охраняют здание суда.

Охрана отметила, что "инструкций об эвакуации пока не поступало".

Тем временем, КС объявил перерыв до 11:45.