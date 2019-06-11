Источник: полиция проводит обыск в редакции екатеринбургской "Областной газеты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД проводят проверочные мероприятия в редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге. На работу редакции происходящее не повлияло, сообщил во вторник ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"С утра в газете работают сотрудники ОБЭП. Они не поясняют, что ищут, но проверяют документы. Редакция работает в штатном режиме", - сообщил источник.

Собеседник агентства уточнил, что новый номер газеты выйдет завтра, 12 июня.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что на данный момент от комментариев по этой теме воздерживается.

"Областная газета" - общественно-политическая газета на русском языке, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. В газете публикуется официальная информация органов власти Свердловской области. С момента опубликования в "Областной газете" в установленный законом срок нормативные правовые акты Свердловской области вступают в силу.