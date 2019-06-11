Замначальника таможенного поста Балтийской таможни задержан за взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Заместитель начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни задержан в Петербурге за получении взяток на общую сумму около 900 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, замначальника таможенного поста поручил своему подчиненному требовать с предпринимателей деньги за покровительство и попустительство при прохождении таможенного контроля. Полученные деньги инспектор передавал начальнику. Всего с 11 апреля по 6 июня 2019 года инспектор получил от организаций взятки на общую сумму около 900 тыс. рублей. Обоих мужчин удалось задержать во время передачи очередной взятки.

"В настоящее время заместитель начальника таможенного поста задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В отношении замначальника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере", а в отношении инспектора - по статье "Посредничество во взяточничестве в крупном размере".