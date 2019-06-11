Причиной хлопка газа в жилом доме в Сочи стала невыключенная духовка

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Житель одной из квартир дома на улице Садовой в Адлерском районе Сочи, где утром произошел хлопок газа, оставил духовой шкаф в работающем состоянии и отлучился из дома, что и стало причиной инцидента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Сочигоргаза".

"Прибывшие на место специалисты выяснили: причиной хлопка стал невыключенный духовой шкаф. Житель одной из квартир на первом этаже оставил его в работающем состоянии и отлучился по своим делам. Работающая духовка привела к загазованности помещения, хлопку и выбитым окнам. Собственник помещения признает свою вину и не имеет претензий к газовым службам", - уточнили в пресс-службе.

Хлопок бытового газа в квартире на первом этаже 5-этажного дома на улице Садовой в Адлерском районе Сочи произошел утром. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, эвакуировано 30 человек, погибших и пострадавших нет, на месте происшествия работает 27 человек и восемь единиц техники.