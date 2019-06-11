В Удмуртии СК возбудил дело после утопления ребенка в реке

ИЖЕВСК, 11 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности семилетнему ребенку на реке Лып в поселке Кез в Удмуртии, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту утопления в реке семилетнего жителя поселка Кез по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, информация о пропаже ребенка поступила в правоохранительные органы 10 июня. Полицейские организовали поиски пропавшего.

В СК уточнили ТАСС, что говорить о точных причинах смерти пока преждевременно. "На данный момент проводится проверка, в ходе которой будут выясняться причины происшествия", - сказали в пресс-службе.