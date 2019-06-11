Спасатели ликвидировали открытое горение на танкере в Махачкале после взрыва

СК возбудил дело об избиении детей и пенсионерки в магазине в Зеленограде

Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения избила пожилую женщину и 11-летнюю девочку, а затем опрокинула коляску с годовалым ребенком

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