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Молния

Спасатели ликвидировали открытое горение на танкере в Махачкале после взрыва

Спасатели ликвидировали открытое горение на танкере в Махачкале после взрыва - МЧС.

СК возбудил дело об избиении детей и пенсионерки в магазине в Зеленограде
Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения избила пожилую женщину и 11-летнюю девочку, а затем опрокинула коляску с годовалым ребенком
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