Четверо сотрудников компании из Новочеркасска осуждены за контрабанду военной продукции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Коммерческий руководитель компании "Россервис" в Ростовской области приговорен к пяти с половиной годам колонии за незаконный ввоз в Россию продукции военного назначения под видом демилитаризованной, еще трое сотрудников компании получили условные сроки, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

"Управлением ФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность сотрудников компании "Россервис" из города Новочеркасска Ростовской области, незаконно ввозивших на территорию страны продукцию военного назначения. Новочеркасский городской суд области приговорил коммерческого руководителя компании "Россервис" Игоря Чернышева к пяти с половиной годам лишения свободы за контрабанду", - говорится в сообщении.

Не имея соответствующей лицензии, компания заключила контракты с одним из предприятий российского ОПК на капитальный ремонт приборов радиационной и химической разведки. Для выполнения взятых на себя обязательств гендиректор компании "Россервис" Николай Миньдюков и Чернышев через своих подчиненных - Владимира Веремейчика и Николая Варина - организовали закупку комплектующих к приборам под видом демилитаризованных изделий военной техники, пояснила пресс-служба.

"Суд также признал виновными по ч. 1 ст. 226.1 УК России ("Контрабанда") Миньдюкова, Веремейчика и Варина. Они получили по четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - добавила пресс-служба.