ТАСС, 11 июня. Спасатели извлекли тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере в Махачкале, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздава Дагестана.

"Извлекли тело третьего погибшего в результате происшествия в морском торговом порту, еще трое находятся в РКБ, один - крайне тяжелый", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Дагестану, тело третьего погибшего было извлечено из машинного отделения танкера.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В результате инцидента три человека погибли, еще трое госпитализированы. Как уточнили в Росморречфлоте, российский танкер "В. Ф. Танкер - 16" принадлежит компании "Волжское пароходство".