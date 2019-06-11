Суд отправил под домашний арест 4 сотрудников "Транснефти" по делу о загрязнении "Дружбы"

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Самарский районный суд отправил под домашний арест до 30 июня четверых новых фигурантов дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" - сотрудников компании "Транснефть-Дружба". Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 июня Роману Якушеву, Роману Гладкову, Владимиру Матюхину и Дмитрию Никишову", - сказал он.

Указанные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 215.3 УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность"). В материалах их дела фигурирует нефтепровод "Дружба".

Как пояснил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин, указанные лица являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба". В частности, Никишов - заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно- транспортным операциям, Якушев - начальник отдела этого управления, Гладков - начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино", Матюхин - инжерене ПСП "Лопатино". Как ранее сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, загрязнение нефтепровода "Дружба" произошло через ПСП "Лопатино".

15 мая самарский суд заочно арестовал основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева и бывшего гендиректора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко на два месяца с момента их экстрадиции или задержания на территории РФ. По этому делу арестованы еще четверо человек: заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай.