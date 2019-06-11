Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка "Югра" Хотину

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить в отношении обвиняемого Хотина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 сентября 2019 года", - огласил постановление судья Артур Карпов.

Аналогичное решение суд принял в отношении двух других фигурантов, бывшего президента банка "Югра" Алексея Нефедова и бывшего председателя правления этой кредитной организации Дмитрия Шиляева. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто не признает.

Суд также оставил в силе наложенные им ранее ограничения: обвиняемым запрещено выходить из квартиры в Москве с 22:00 до 06:00 мск, пользоваться интернетом и телефоном, за исключением вызовов скорой помощи и спецслужб, а также общения с адвокатом.

Хотин был заключен судом под домашний арест 19 апреля по ходатайству следственных органов сроком до 18 июня.

Позиции сторон

Перед началом судебного заседания защита обвиняемых попросила суд рассмотреть ходатайство СК в закрытом режиме. Однако судья Карпов не нашел оснований для проведения заседания в отсутствие слушателей и СМИ.

В ходе заседания следователь заявил, что обвиняемые, "опасаясь тяжести совершенного преступления", могут воспрепятствовать производству по уголовному делу, использовать свои коррупционные связи, в том числе в правоохранительных органах, оказать давление на свидетелей и потерпевших. "В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступных действий обвиняемых, а также иных лиц, участвующих в совершении указанных преступлений", - отметил представитель СК.

По его словам, согласно оперативным данным, фигуранты могут скрыться за пределами РФ, а сумма предлагаемого защитой залога "не покроет материальный ущерб, причиненный совершенным преступлением". Прокурор поддержал ходатайство СК в полном объеме.

Срок предварительного следствия продлен до 18 декабря.

Адвокаты обвиняемых просили суд изменить их подзащитным меру пресечения на более мягкую, например, запрет определенных действий или залог в размере 10 млн рублей. По словам защитников, "преступление, если и было совершено, то в предпринимательской сфере".

Сам Хотин заявил, что является акционером компании "Комплексные инвестиции", которая, по его словам, с начала июня стала выплачивать деньги пострадавшим вкладчикам банка "Югра". Он попросил суд "снять браслеты" со всех обвиняемых, чтобы они смогли ездить на работу и "продуктивно созидать на благо возврата денежных средств". "Мы хотели предложить Центральному банку разобраться, я предложил сесть за стол переговоров с ЦБ, а в итоге мы оказались в суде. При всем при этом менеджмент решил снять социальную нагрузку и объявил, что готов выплатить 100% превышенцам (вкладчикам обанкротившегося банка - прим. ТАСС), и выплаты начались с 1 июня", - рассказал он.

"Это же целая страна заемщиков, их необходимо призывать к пониманию того, что надо ускорять процесс оплаты. Это будет исключать все возможные потенциальные убытки для бюджета", - сказал Хотин.