Заместителю главы Якутска предъявили обвинение в получении взятки

ТАСС, 11 июня. Следствие предъявило обвинение заместителю главы Якутска Василию Гоголеву в получении взятки в особо крупном размере. Его предполагаемым сообщникам предъявлено обвинение в посредничестве, сообщило управление СК по Якутии.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ заместителю главы по развитию территорий ГО "Город Якутск" Василию Гоголеву по уголовному делу по факту получения взятки в особо крупном размере. Его сообщникам, представляющим интересы ООО "Утум-Инвест", Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой предъявлено обвинение в посредничестве в получении данной взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Гоголев и Карамзин арестованы, Самсонова находится под домашним арестом.

По данным следствия, Гоголев, курируя вопросы капитального строительства в Якутске, получил от компании "Строй-Академия", строящей в городе многоквартирный дом, взятку в виде прав на недвижимость в этом доме в размере 1491 квадратного метра на сумму 114 млн рублей за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве жилого комплекса. Взятку он получил через посредников Карамзина и Самсонову в пользу строительной фирмы "Утум-Инвест", владельцем и учредителем которой был сам Гоголев до назначения на должность заместителя главы города в сентябре 2018 года.

"Органом расследования объективно установлено, что указанные выше лица требовали помимо исполнения обязательств по договору на сумму 150 млн рублей передачи взятки в виде имущественных прав на недвижимость на сумму 114 млн рублей за выдачу соответствующих разрешительных документов", - уточняется в сообщении.