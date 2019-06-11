СК подозревает экс-чиновника Забайкалья в превышении полномочий

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Могочинского района Забайкальского края, он подозревается в превышении должностных полномочий, в результате чего местный бюджет не досчитался более 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, в 2014 году бывший глава района превысил должностные полномочия при заключении и оплате договора на выполнение проектно - изыскательских работ строительства школы в городе Могоче. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году в связи с признанием здания одной из школ на территории Могочи аварийным, глава района ввел режим ЧС, в рамках которого без проведения процедуры торгов в одной из компаний был заключен договор подряда. По документу предполагалось провести выполнение проектно - изыскательских работ строительства школы при отсутствии земельного участка для этих целей.

"В дальнейшем, несмотря на то, что администрация Могочинского района не смогла подобрать земельный участок для строительства школы, экс-глава района подписал акты выполненных работ", - отметили в ведомстве. После этого чиновник заключил мировое соглашение с компанией-подрядчиком, "достоверно зная об отсутствии денежных средств на эти цели в районном бюджете". На этом основании в конце 2018 года компания через суд взыскала с администрации района деньги в сумме более 14 млн рублей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в следственном управлении.