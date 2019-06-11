Суд в Новосибирске арестовал на два месяца экс-директора клиники Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении бывшего директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина), академика РАН Александра Караськова, которого вместе с супругой, также работавшей в клинике, обвиняют в хищении более 1,3 млрд рублей, сообщила судья в ходе заседания.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала судья.

Караськов был задержан вместе с супругой на прошлой неделе. 5 июня Центральный районный суд должен был избрать меру пресечения для Караськова, однако ходатайство о заключении под стражу вернули следствию из-за неявки в суд подозреваемого. Как сообщила ТАСС его дочь, Караськова госпитализировали в Новосибирскую клиническую горбольницу в связи с обострением кардиологического заболевания.

Караськову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Его дело объединено с делом арестованного ранее его экс-заместителя Евгения Покушалова, сообщила судья. Защита академика просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Академик, руководивший клиникой Мешалкина 20 лет, уволился с поста директора 17 мая по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного Законодательного собрания из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ осуществлялись финансовые нарушения с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.

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