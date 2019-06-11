В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 400 кг кокаина из Эквадора

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские таможенники обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга около 400 кг кокаина, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

"400 кг кокаина обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга в результате оперативной разработки российские таможенники 10 июня 2019 года в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, направлявшемся в Российскую Федерацию. Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что химические исследования подтвердили, что обнаруженное вещество в контейнере с консервами, упакованное в полимерные мешки, является наркотическим средством - кокаином.

По информации ФТС, канал контрабанды выявили и пресекли сотрудники отделов по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен во взаимодействии с сотрудниками ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.