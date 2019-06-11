{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана

Мосгорсуд 20 июня рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Ранее суд продлил его арест до 29 августа

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность продления до 29 августа срока ареста обвиняемому в шпионаже против РФ гражданину США Полу Уилану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 20 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты Уилана на постановление Лефортовского суда о продлении ему срока содержания под стражей", - сказала представитель суда.

Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей.

28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
Прекращение дела против Ивана Голунова
Колокольцев будет ходатайствовать об увольнении главы наркополиции и УВД по ЗАО Москвы
Министр внутренних дел сообщил, что МВД направило в СК материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников, задержавших журналиста интернет-издания "Медуза"
Читать полностью