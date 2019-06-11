В Архангельске сгорели пять жилых домов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пять жилых домов и две надворные постройки сгорели в Архангельске, сообщили ТАСС в МЧС России.

"В результате неблагоприятных метеорологических явлений в Архангельске пожар с частного жилого дома перешел на другие четыре частных жилых дома и две надворные постройки", - сообщили в министерстве.

Порывы ветра, по данным МЧС, достигали 20 метров в секунду. "Площадь пожара составляет 700 кв. м", - сообщили в МЧС.

К месту пожара направлены дополнительные силы для тушения. В результате пожара, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ГУ МЧС по Архангельской области сообщило на сайте о том, что на острове Кего в Архангельске горят три жилых дома. Всего на острове Кего, расположенном в дельте Северной Двины в черте Архангельска и являющемся популярным местом отдыха, 81 дом, где проживают 210 человек. В ликвидации пожара задействованы катер БЛ-820 и две мотопомпы.