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Прекращение дела против Ивана Голунова
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Уголовное преследование Голунова прекращено

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста "Медузы" снимут обвинения
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

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"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", - сказал Колокольцев.

Он сообщил, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании журналиста. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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