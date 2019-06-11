Уголовное преследование Голунова прекращено

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", - сказал Колокольцев.

Он сообщил, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании журналиста. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.