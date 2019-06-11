Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник. Как сообщили ТАСС в пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области, пламя перекинулось с соседних горящих домов из-за сильного ветра.

Ранее пожар охватил пять домов. Пламя распространяется из-за сильного ветра. В ликвидации пожара задействованы катер БЛ-820 и две мотопомпы. "В 16:47 мск загорелся шестой дом", - сказали в пресс-службе.

Всего на острове 81 дом, где проживают 210 человек. Как сообщила ТАСС дежурный синоптик Севгидромета, шторм в Архангельске продлится всю ночь. "Сейчас скорость ветра 19 м/с, штормовая погода сохранится всю ночь. Завтра также до 16 м/с", - сказала собеседница агентства.

Спасатели не могут применить авиацию для тушения пожара из-за штормового ветра, сообщил руководитель Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона Александр Уваров.

"Нет, авиацию сейчас использовать нельзя, поскольку ветер 15-20 м/с. При таком ветре ни один летательный аппарат не имеет права [подниматься в воздух]", - сообщил Уваров.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что власти Архангельска развернули три пункта временного размещения из-за пожара и шторма, который препятствует водному сообщению центра Архангельска и его островной части.

"Разворачиваются пункты временного размещения в школе №70 на Кегострове для погорельцев и тех, кто не может покинуть остров и уехать в город и наоборот. Потому что теплоходы не ходят из-за шторма, а другого сообщения между материковой частью и островной нет. Также пункты открываются в гимназии №6 в центральной части города и третий ПВР - в школе №50 в Соломбале", - рассказала собеседница агентства.