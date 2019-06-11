Колокольцев будет ходатайствовать об увольнении главы наркополиции и УВД по ЗАО Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом он сообщил во вторник журналистам. Кроме того, МВД приняло решение прекратить уголовное дело в отношении Голунова.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

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"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", - сообщил Колокольцев.

УВД по ЗАО возбудило уголовное дело в отношении Голунова по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. "Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", - заявил министр.

МВД также направило в Следственный комитет материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников, задержавших Голунова.

"Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина Голунова. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщил министр.

В новость были внесены изменения (17:42 мск) - добавлена информация по тексту.