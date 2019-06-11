При пожаре в Архангельске погиб один человек

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре на Кегострове в Архангельске во вторник, где горит шесть домов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"В 16:47 подтверждена гибель человека при пожаре на Кегострове, это хозяин первого загоревшегося дома", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время наращивается группировка сил для тушения пожара, личный состав и мотопомпы доставляются катерами. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер.

Всего на острове находится 81 дом, где проживают 210 человек. Кегостров расположен в дельте Северной Двины в черте Архангельска. Остров является популярным местом отдыха.