Уволен сотрудник ФГУП "Охрана", ударивший промоутера в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудник ФГУП "Охрана", который ударил промоутера на территории парка "Зарядье" в Москве, уволен. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Инцидент произошел на днях. Была проведена служебная проверка, по результатам которой работник отстранен и уволен", - сказал он.

По словам Грибакина, руководство ФГУП "Охрана" планирует провести рабочую встречу с администрацией "Зарядья" и обсудить вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности так называемых промоутеров на территории парка.

Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудник ФГУП "Охрана" ударил одного из промоутеров в парке "Зарядье".