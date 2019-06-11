Экс-главу СК по Волгоградской области проверят на причастность к другим преступлениям

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следствие проверит бывшего руководителя управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, на причастность к другим преступлениям. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование. Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительного указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности", - сообщила Петренко.

Она отметила, что следствие даст оценку всем обстоятельствам, связанным с преступлением. В понедельник вместе с волгоградским предпринимателем Зубковым был задержан Музраев, возглавлявший следственное управление СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. В декабре 2018 года он был освобожден от должности указом президента. Новым руководителем СУ СК РФ по Волгоградской области стал Василий Семенов, до этого руководивший управлением СК по Астраханской области.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, один из них попытался поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовное дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Следствие установило, что на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, было еще несколько заметных преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без согласования с Ремезовым на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия "Центральный рынок", с которым в тот момент велись судебные тяжбы, вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера преступной группы, проблемы которого решались путем причинения тяжких телесных повреждений и сожжения дорогостоящего имущества.

Ремезова задержали при поддержке центрального аппарата ФСБ. Один из его сообщников два года назад выехал в США, где, по данным оперативных служб, отбывает наказание за совершенное уже там преступление, еще двое членов преступной группы отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену по распоряжению Ремезова. Следствием получены объективные данные, свидетельствующие о причастности злоумышленников к инкриминируемым им преступлениям.