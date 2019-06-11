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Двое россиян погибли в результате ДТП в провинции Анталья

Туристов сбил автомобиль, отметили в генконсульстве РФ в Анталье
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© EPA/SEDAT SUNA, архив

АНКАРА, 11 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Два гражданина России погибли в результате ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену. ДТП произошло в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались", - сказал собеседник агентства.

В российском диппредставительстве также отметили, что "виновник аварии задержан и находится под стражей".

"Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием", - добавил собеседник.
 

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