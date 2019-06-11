Суд Петербурга оставил в силе приговор главе службы безопасности Русского музея за хищения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защитников главы службы безопасности Русского музея Ирины Кузнецовой, которую в августе прошлого года признали виновной в хищении бюджетных средств при поставке оборудования и приговорили к четырем годам условно. Об этом ТАСС во вторник сообщила адвокат Кузнецовой Марина Янина.

"Приговор, по которому Кузнецовой назначено наказание в виде условного срока, оставлен в силе. Жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

В апелляционном представлении защита Кузнецовой ссылалась на то, что в действиях подзащитной отсутствует состав преступления, поэтому уголовное дело должно быть прекращено. Янина также отметила, вопрос о подачи кассационной жалобы будет решен после того, как защита получит постановление суда.

Приговор Кузнецовой был оглашен в конце августа прошлого года Смольнинским районным судом Петербурга. В рамках этого же дела был осужден на пять лет условно гендиректор компании "Фрейм" Николай Дурасов. Бизнесмену, помимо хищений при поставке оборудования музея, инкриминируется еще один эпизод мошенничества, связанный с обслуживанием поставленного оборудования. Оба фигуранта вину не признали.

Кузнецова была задержана в апреле 2016 года, через два дня она была арестована. Ей предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 4 млн рублей при выполнении госконтракта с компанией "Фрейм" на поставку охранного оборудования для Русского музея.

Директор Русского музея Владимир Гусев ранее сообщал журналистам, что не будет отстранять Кузнецову от должности до завершения расследования. В пресс-службе Русского музея ТАСС уточнили, что Кузнецова на данный момент остается в должности главы службы безопасности.