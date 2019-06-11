Режим повышенной готовности объявлен в Архангельске из-за шторма

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за штормового ветра объявлен во вторник в Архангельске. Об этом сообщил журналистам директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин.

"Было принято решение о введении режима повышенной готовности в муниципальном образовании "Город Архангельск" в связи с тем, что перевозки [по реке на острова в черте города] прекращены в связи с неблагоприятными погодными условиями", - сказал Шадрин.

С 20:00 мск в гимназии №6, школах №50 и 76 будут открыты пункты временного размещения. "На переправах будут установлены автобусы, чтобы люди могли переждать непогоду не на улице, а под крышей", - отметил он.

На крупных островах Архангельска - Кегостров, Хабарка, Бревенник - с которыми осуществляется регулярное сообщение по воде, проживает около 7,8 тыс. человек.