{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

В их числе двое детей

УФА, 11 июня. /ТАСС/. Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления ГИБДД по республике.

"В Бурзянском районе на автодороге Кага - Старосубхангулово столкнулись Lada Largus и грузовик "КамАЗ". В результате аварии погибли мужчина, женщина и двое мальчиков, предположительно, трех и пяти лет, все они находились в автомобиле Lada", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и другие службы, уточняются детали ДТП, добавили в ГИБДД.

Теги
РоссияБашкортостан
Взрыв на танкере в Махачкале
Источник: все погибшие в результате взрыва на танкере в Махачкале были гражданами России
В результате ЧП погибли три человека
Читать полностью