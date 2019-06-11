Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

УФА, 11 июня. /ТАСС/. Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления ГИБДД по республике.

"В Бурзянском районе на автодороге Кага - Старосубхангулово столкнулись Lada Largus и грузовик "КамАЗ". В результате аварии погибли мужчина, женщина и двое мальчиков, предположительно, трех и пяти лет, все они находились в автомобиле Lada", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и другие службы, уточняются детали ДТП, добавили в ГИБДД.