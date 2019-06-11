В Саранске загорелись склады военной базы

ТАСС, 11 июня. Склады военной базы загорелись из-за пала сухой травы во вторник вечером в Саранске, в результате пожара пострадавших нет, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по республике.

"Сигнал [о возгорании] поступил в 18:15 мск. Пожар происходит на военной базе, горят склады: один пустой, другой со специализированной автомобильной техникой. [Огонь] перекинулся на склады от пала сухой травы. Пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что рядом со складами нет жилых домов, жилые казармы расположены далеко от места пожара, угрозы им нет. Площадь пожара уточняется.