Пожар на складах военной базы в Саранске локализован

ТАСС, 11 июня. Пожарные локализовали пожар на территории военной базы в Саранске. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По данным ГУ МЧС России по республике, сигнал о пожаре на территории военной базы поступил в 18:15 мск. По предварительной информации, огнем охвачены три здания, в том числе склад со специализированной автомобильной техникой. Пострадавших нет.

"Пожар локализован в 19:00 мск", - сообщил собеседник агентства.

По данным МЧС по региону, рядом со складами нет жилых домов, жилые казармы расположены далеко от места пожара, угрозы им нет. Площадь пожара уточняется. Огонь перекинулся на склады от пала сухой травы.

В пресс-службе Центрального военного округа в свою очередь сообщили, что боеприпасов и взрывчатых веществ на территории складов нет.

"11 июня около 18:00 часов по московскому времени, предположительно, из-за пала сухой травы в частном секторе вблизи территории военного городка Саранска произошло возгорание деревянных зданий складов с подлежащим утилизации имуществом. На территории складов боеприпасов и взрывчатых веществ нет. В 19:00 пожар был локализован прибывшими расчетами МЧС. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (20:07 мск) - добавлен комментарий пресс-службы Центрального военного округа.