На Москве-реке перевернулся водный велосипед

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москва-реки двух мужчин, чуть не утонувших во время катания на водном велосипеде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 18:30 спасатели московской городской поисково спасательной городской службы на водных объектах (МГПСС) спасли двух молодых мужчин, которые катались на водном велосипеде в бухте Живописная на Москва-реке", - сказал собеседник агентства.

Во время катания велосипед перевернулся и мужчины стали тонуть. Спасатели их осмотрели, в медпомощи мужчины не нуждаются. Велосипед отбуксирован к берегу.