С Ивана Голунова сняли электронный браслет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сняли электронный браслет с журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"Инспектор снял установленный ранее браслет, с помощью которого контролировался домашний арест", - отметил представитель ФСИН.
Как стало известно ТАСС, это произошло в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, после того как следователь прекратил уголовное преследование Голунова и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста.
В соответствии с законом сотрудники уголовно-исполнительной инспекции доставили в четверг Голунова из дома к следователю.