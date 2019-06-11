С Ивана Голунова сняли электронный браслет

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

На эту тему

Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Инспектор снял установленный ранее браслет, с помощью которого контролировался домашний арест", - отметил представитель ФСИН.

Как стало известно ТАСС, это произошло в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, после того как следователь прекратил уголовное преследование Голунова и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии с законом сотрудники уголовно-исполнительной инспекции доставили в четверг Голунова из дома к следователю.