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Прекращение дела против Ивана Голунова
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С Ивана Голунова сняли электронный браслет

Это произошло в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сняли электронный браслет с журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

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Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Инспектор снял установленный ранее браслет, с помощью которого контролировался домашний арест", - отметил представитель ФСИН.

Как стало известно ТАСС, это произошло в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, после того как следователь прекратил уголовное преследование Голунова и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии с законом сотрудники уголовно-исполнительной инспекции доставили в четверг Голунова из дома к следователю.

 

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