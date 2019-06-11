Суд арестовал на два месяца экс-главу СК по Волгоградской области

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с волгоградским предпринимателем по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, Музраеву предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11.06.2019 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Музраева М. К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст 205 УК РФ, на два месяца, то есть до 10 августа 2019 года", - сказала представитель суда. Аналогичное ходатайство удовлетворено в отношении предпринимателя, задержанного с Музраевым.