Руководивший задержанием Голунова полковник не опасается уголовного преследования

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу города Москвы полковник Андрей Щиров не опасается уголовного преследования за дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, с которого были сняты обвинения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT , которое дал во вторник до освобождения Голунова из-под ареста.

"Не опасаюсь. Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела", - ответил он на вопрос о возможном возбуждении дела в его отношении после проведения служебной проверки.

"Что там может быть, в этом уголовном деле, написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон", - добавил Щиров.

Он заявил, что его подчиненные, задержавшие журналиста, также действовали в рамках закона. По мнению полковника, дело Голунова "ничем не отличается от других подобных дел", за исключением того, что вокруг него поднялся сильный общественный резонанс.

"Пока все развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня. Я имею в виду даже не само дело, а все, что происходит вокруг него <...>. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно", - сказал Щиров.

"Многие вещи надо еще разбирать. Поэтому сейчас я ничего не хочу комментировать. Думаю, все будет установлено и официальный комментарий будет исчерпывающим. Если нет, то я, в конце концов, сам выскажусь", - заключил полковник.