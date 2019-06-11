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Прекращение дела против Ивана Голунова

Руководивший задержанием Голунова полковник не опасается уголовного преследования

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров отметил, что "не представляет" фабулу подобного уголовного дела

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу города Москвы полковник Андрей Щиров не опасается уголовного преследования за дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, с которого были сняты обвинения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT, которое дал во вторник до освобождения Голунова из-под ареста.

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"Не опасаюсь. Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела", - ответил он на вопрос о возможном возбуждении дела в его отношении после проведения служебной проверки.

"Что там может быть, в этом уголовном деле, написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон", - добавил Щиров.

Он заявил, что его подчиненные, задержавшие журналиста, также действовали в рамках закона. По мнению полковника, дело Голунова "ничем не отличается от других подобных дел", за исключением того, что вокруг него поднялся сильный общественный резонанс.

"Пока все развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня. Я имею в виду даже не само дело, а все, что происходит вокруг него <...>. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно", - сказал Щиров.

"Многие вещи надо еще разбирать. Поэтому сейчас я ничего не хочу комментировать. Думаю, все будет установлено и официальный комментарий будет исчерпывающим. Если нет, то я, в конце концов, сам выскажусь", - заключил полковник.

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РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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