СМИ: в тюрьме во Франции заключенный захватил заложников

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Заключенный в тюрьме города Конде-сюр-Сарт (департамент Орн) захватил в заложники двух сотрудников пенитенциарного учреждения. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

Как рассказал в эфире телеканала член профсоюза надзирателей Фредерик Эко, один из заключенных взял в заложники двух охранников тюрьмы. "Это произошло во время приема пищи. Он воспользовался их невнимательностью", - пояснил Эко.

По данным радиостанции France Info, для захвата заложников, одним из которых оказался стажер, преступник использовал самодельный нож. Также известно, что до этого случая мужчина, который имеет проблемы с психикой, уже нападал на надзирателей. В настоящий момент с ним ведутся переговоры, он требует перевода в другую тюрьму, чтобы быть ближе к своей семье.

В связи со сложившейся ситуацией в Министерстве юстиции создан кризисный штаб.

В марте в этой тюрьме уже было совершено нападение на двух охранников. Тогда супруга заключенного, отбывающего 30-летний срок, пронесла на свидание два керамических ножа, которые были использованы при нападении на надзирателей.