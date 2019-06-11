Пожар в ангаре в промзоне на юго-востоке Петербурга ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в ангаре в промзоне Колпинского района в Петербурге, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре по адресу Колпинский район, дорога на Металлострой, 5 поступило во вторник около 19:00 мск. На территории промзоны происходило горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на площади более 200 кв. м.

По информации передвижной химико-радиометрической лаборатории городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировали.

Сведения о пострадавших не поступали.