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Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Огонь продолжают тушить 18 единиц техники

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В 00:30 мск - локализация пожара", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края горят штабеля леса на площади 20 тыс. кв. м. Тушение осложняет отсутствие поблизости источников воды. На место пожара выдвинулся пожарный поезд со станции Чунаяр.

В общей сложности на тушении пожара работают 18 человек и 6 единиц техники.

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